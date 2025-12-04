Quedó firme la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once

Tras ese fallo, que derivó en la orden de detención por parte del Tribunal Oral Federal 4, la defensa de De Vido presentó un planteo de reposición o revocatoria in extremis, al sostener que existía un “marcado error” y que la causa debía considerarse prescripta.

Sin embargo, la Corte señaló que sus decisiones no pueden revisarse por esa vía “excepto en supuestos de situaciones serias e inequívocas” que no se verificaron en este caso, y ratificó lo resuelto.

De Vido había sido condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, que consideró que incumplió su deber de control sobre los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), aunque fue absuelto por estrago culposo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.__IP__

El caso volvió a la Corte, que confirmó la responsabilidad penal del ex ministro pero ordenó dictar un nuevo monto de pena. Una sala de Casación fijó finalmente cuatro años de prisión, decisión apelada por todas las partes, hasta que el máximo tribunal cerró el trámite el 11 de noviembre.

Con la nueva resolución de este jueves, quedó sin efecto el último intento de la defensa para frenar la ejecución de la pena. Según el expediente al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las notificaciones ya fueron cursadas para avanzar con lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 4