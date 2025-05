No hubo acuerdo: este martes habrá paro de colectivos por 24 horas

El sector de los trabajadores pedía elevar el salario básico de $1,2 millones a $1,7 millones, pero los empresarios argumentaron que no pueden ofrecer mejoras en los ingresos si no se actualizan los ingresos para cubrir la estructura de costos. Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, el 30 de abril, la UTA anunció una medida de fuerza para este martes por no haber alcanzado un acuerdo con las cámaras del sector.

En la reunión paritaria de la semana pasada, el sector empresario ratificó la propuesta del encuentro anterior: