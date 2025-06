El Gobierno criticó la marcha a Plaza de Mayo en apoyo a CFK: "El sector que la respalda es minoritario"

Guillermo Francos defendió los controles a los micros que van a Plaza de Mayo

Francos defendió los controles a los micros que van a Plaza de Mayo, por la manifestación en respaldo a la expresidenta: “El Gobierno va a controlar, va a tener todos los medios de seguridad disponibles para evitar que esto se convierta en algo que supongo que no querrá nadie. Uno tiene que controlar los elementos que se llevan, evitar cualquier intento de violencia. Me parece absolutamente normal".

El jefe de Gabinete dijo que están “ocupados” y no preocupados por la marcha: “Cumplimos con el rol que nos corresponde, para mantener la seguridad en los espacios públicos. La movilización es algo que estaba previsto, no es una sorpresa, aunque tiene un sentido no muy claro. Vamos a controlar, tener los medios de seguridad para que esto no se convierta en algo que supongo que no querrá nadie”.