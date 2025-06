El discurso de Cristina tras quedar presa por la causa Vialidad

"El verdadero poder económico este modelo no tiene futuro, saben que se cae. Y por eso es que estoy presa", señaló y advirtió: "Pero algo tienen que entender ellos, pueden encerrarme a mí pero no van a poder encerrar a todos el pueblo argentino. Los que están asustados son ellos, no nosotros".

Sobre la Justicia afirmó que "ya respondieron y la respuesta es yo aquí presa, en San José 1111 Sin siquiera poder salir al balcón". Y lanzó: "Menos mal que no tengo macetas con plantas porque no podría salir a regarlas al balcón". "¿Y saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden".

Además, cuestionó al "andamiaje judicial" que confirmó su prisión y llamó a la militancia: "Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas que con la que la construimos, sin violencia pero con coraje, sin miedo pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesamos".

"Con amor, lo vamos a hacer con mucho amor", precisó sobre los modos en que llevar adelante esa "construcción". Y exhortó: "Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Desde donde me toque estar, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar con ustedes".