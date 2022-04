Otra chance: Cecilia Román volverá a pelear en Inglaterra

Sin dudas, que las condiciones demostradas en la pelea donde perdió su título Gallo, fueron tenidas en cuenta por parte de la promotora Matchroom Boxing, quien la eligió como rival de la púgil británica, de 24 años, quien viene con una buena proyección y luego de ganar el título intercontinental vacante, ante la argentina Jorgelina Guanini, el 12 de febrero pasado, algunos especulan que, de ganar este combate, puede tener chances de pelear por el título mundial. De todos modos, vale aclarar que tiene una corta carrera como profesional, con tan sólo cuatro peleas (todas ganadas por puntos).

Al sugerirle a Cecilia que de ganar, puede ser ella a quien se le presente una nueva chance de buscar una nueva corona, comentó “No lo había pensado, pero la verdad que sería muy buena esa posibilidad”.

Respecto al combate, comenta: “Me sorprendió tener noticias tan pronto de pelea; pensé que iba a pasar más tiempo. El lunes me dijeron de la posibilidad del combate y este jueves lo confirmaron, por lo que, de inmediato, viajé a Buenos Aires para continuar con mi preparación”.

Esta vez, Cecilia peleará en Londres (anteriormente lo hizo en Leeds), en The O2, que es un gran distrito de entretenimiento en la península de Greenwich en el sureste de la capital británica. Estas instalaciones incluyen un estadio cubierto, un club de música, un cine, un espacio expositivo, plazas, bares y restaurantes. Fue construido en gran parte dentro del antiguo Millennium Dome, un gran dosel en forma de cúpula construido para albergar una exposición que celebra el cambio del tercer milenio; en consecuencia, "The Dome" sigue siendo un nombre de uso común para el lugar. A veces se le conoce como The O2 Arena, pero ese nombre se refiere al estadio interior más pequeño dentro del lugar.

Tiene capacidad para 20.000 mil espectadores y el precio de los tickets para esa jornada, donde habrán más peleas con títulos en disputa, irá desde 47 a 169 libras esterlinas, algo así como 6.900 a 24.800 pesos argentinos.