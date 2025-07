La emotiva campaña de Dibu Martínez para concientizar sobre el autismo

En la pieza audiovisual, el arquero campeón del mundo compartió una charla íntima con Benchu, como lo llaman con cariño, quien le explicó en detalle el contenido de su kit sensorial. Entre otros elementos, le mostró sus auriculares para protegerse del ruido, una tarjeta de emociones y un Pop It antiestrés. “Este me lo llevo a la cancha, con la tarjeta de emociones para mostrarle al entrenador cómo me siento”, bromeó Dibu, visiblemente conmovido por la situación.

Un proyecto con historia: la lucha de la familia Rey

Desde hace tiempo, Rodrigo Rey y su esposa Laura impulsan iniciativas para generar conciencia sobre el autismo. En diciembre de 2024 denunciaron que una institución educativa de City Bell les negó la matrícula a sus hijos, lo que derivó en una medida cautelar para garantizar su derecho a la educación. Meses más tarde, en el marco de la Semana Azul, Rey salió a la cancha con su hijo y con Miguel “Pepe” Santoro en una emotiva acción para seguir visibilizando la temática.