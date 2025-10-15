Franco Mastantuono quedó entre los 25 nominados al premio Golden Boy

El ex jugador de River, oriundo de la localidad bonaerense de Azul, disputó 64 partidos oficiales bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, donde además marcó 10 goles y dio 6 asistencias. En agosto de 2025 fue transferido al Real Madrid en 51.7 millones de dólares, según constató el club de Nuñez, y lleva jugados 9 encuentros (1 gol y 1 asistencia) en el conjunto de Xabi Alonso. Además, Mastantuono fue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina, con la que participó en 3 cotejos. Cabe destacar que en la última gira por Estados Unidos quedó desafectado por una lesión muscular.

Entre las estrellas del fútbol mundial que lograron ganar el premio Golden Boy a lo largo de la historia (se entrega desde 2003) se encuentran: Wayne Rooney (superó a Cristiano Ronaldo en 2004), Cesc Fábregas (2006), Mario Balotelli (2010), Mario Götze (2011), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Joao Félix (2019), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023) y Lamine Yamal (2024).

Párrafo aparte para los argentinos que lograron quedarse con el premio Golden Boy. Lionel Messi ganó el galardón en 2005 tras superar en la votación final a Rooney y a Lukas Podolski. El campeón del mundo logró dos segundos puestos (2006 y 2007) luego de quedar por detrás de Cesc Fábregas y su compatriota Sergio Kun Agüero. El ex delantero de Independiente también entró en el podio en 2008, cuando el primer puesto fue para el brasileño Anderson Oliveira.

LOS 25 FINALISTAS DEL PREMIO GOLDEN BOY 2025: