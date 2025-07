Fin de semana cargado: esta es la agenda deportiva en San Juan

Más información en los siguientes enlaces:

Ciclismo de pista

La segunda fecha de la temporada sanjuanina 2025 se disputará el domingo 27, desde las 14 horas, en el velódromo Vicente Alejo Chancay. Organización: Unión Vecinal Manuel Belgrano y subcomisión de ciclismo de Club Juan Bautista Dell Bono. Fiscalización: Federación Ciclista Sanjuanina. Auspicio: Gobierno de San Juan, por medio de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Participarán hombres y mujeres ciclistas de categoría Menores, Junior, Sub 23 y Elite.

Centro de Educación Física N°20 – La Granja

El espacio deportivo ubicado en Santa Lucía será anfitrión de actividades y competencias deportivas en varias disciplinas. El detalle es el siguiente:

Hockey sobre césped: el domingo 27 se disputarán las finales del Torneo Apertura 2025, correspondientes a la Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista. En total habrá cinco partidos definitorios. Sub 14: 10 horas. Sub 16: 11:30 horas. Sub 19: 13 horas. Reserva: 14:30 horas. Primera: 16:30 horas.

Navegación deportiva

Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la navegación deportiva en la temporada invernal.

Artes marciales

El domingo 27 se celebrará un torneo abierto de artes marciales, correspondiente a la Copa Kuen e Yon 2025. La Asociación Civil Unión Marcial Sanjuanina Kuen e Yon está al frente de la organización. La competencia será en el estadio Aldo Cantoni, desde las 9 hasta las 20 horas. Estarán presentes 200 participantes, provenientes de distintas escuelas del país. El acto inaugural será a las 13:30 horas.

Juegos Evita 2025

Boxeo: la etapa zonal en rama masculino será este viernes 25, a partir de las 21 horas, en el Club Julio Mocoroa, Capital.

Futsal

Las finales de la Liga del Este serán este viernes 25, desde las 20 horas, en el Club Centro Impulso de Caucete. En Sub 17 jugarán Unión Deportiva Caucetera vs. FOECYT; en Reserva lo harán Gurkas vs. FOECYT; y en Primera será Centro Impulso vs. Cooperativa Justo P. Castro.

Ciclismo de montaña

La segunda edición del Desafío Puente Gris se celebrará el domingo 27, a partir de las 10 horas (largada), en las adyacencias del Club Social y Deportivo San Martín de Cañada Honda, Departamento Sarmiento.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: este fin de semana se disputará la primera fecha del Torneo Clausura 2025.

Sábado 26

Minero vs. Alianza en cancha de Juventud Unida de Pocito.

Árbol Verde vs. Desamparados.

López Peláez vs. Villa Obrera.

Trinidad vs. Juventud Zondina.

Domingo 27

Carpintería vs. Atenas.

Sarmiento de Zonda vs. Unión de Villa Krause.

Sportivo Rivadavia vs. Marquesado.

Peñarol vs. Colón Junior.

Aberastain vs. Sportivo 9 de Julio.

Horarios: 14 horas (Cuarta División) y 16 horas (Primera División).

Segunda División – Masculino: programación de la fecha 16 del Torneo Apertura 2025.

Sábado 26

San Damián vs. Sp. Picón.

Recabarren vs. Del Bono.

San Agustín vs. Villa Hipódromo en Centenario Olímpico.

El Globo vs. Defensores de Los Andes.

Libertad Juvenil vs. Huarpes.

Villa Ibáñez vs. Los Pumas.

Domingo 27

Centenario Olímpico vs. Rawson Junior

Juventud Unida vs. Fiorito.

Juventud Rivera vs. Juventud Ullunera.

Punteto vs. Defensores de Argentinos en Villa Obrera.

Hockey sobre patines

Superliga Masculina

Según el fixture, el domingo 27 se debe disputar la cuarta fecha de la primera ronda. Los partidos que involucra a los equipos sanjuaninos son los siguientes: Richet Zapata vs. Valenciano, IMPSA (M) vs. Concepción, Altos de San Juan vs. Unión Vecinal de Trinidad, Olimpia vs. Casa D’Italia (M), Hispano vs. Lomas de Rivadavia. Horarios a confirmar.

Copa Nacional

Según el fixture, en este segundo torneo más importante del país a nivel de clubes en rama masculina el domingo 27 se debe disputar la cuarta fecha de la primera ronda. Los partidos que involucra a equipos sanjuaninos son los siguientes: Atlético Argentino vs. Bancaria, Unión de Villa Krause vs. Bernardino Rivadavia, Caucetera vs. Social, Banco Mendoza vs. Huarpes, Barrio Rivadavia vs. Sindicato Empleados de Comercio, Petroleros (M) vs. UVT Comunitarios y Aberastain vs. Estudiantil.

Primera División Masculino – San Juan

Según el fixture de Federación Sanjuanina de Patín, este viernes 25 debe disputarse la fecha 14 del Torneo Apertura 2025. Los partidos son los siguientes: Altos de San Juan vs. Valenciano, Sindicato Empleados de Comercio vs. Atlético Argentino, Hispano vs. Bancaria, Unión Vecinal de Trinidad vs. Concepción, Lomas de Rivadavia vs. Olimpia y Richet vs. Social. Horarios: 20:00 (Segunda) y 21:30 (Primera).

Primera División Femenino – San Juan

El jueves 24 por la noche se disputó la fecha 14 del Torneo Apertura. Los resultados fueron los siguientes: Sindicato Empleados de Comercio 3-0 Lomas de Rivadavia (13-0), Social 7-3 Aberastain (1-3), Unión de Villa Krause 1-4 Atlético Argentino (2-2), Unión Vecinal de Trinidad 7-2 Bancaria (2-1), Valenciano 5-2 Barrio Rivadavia (5-0) y Concepción 4-1 Huarpes (4-0). Entre paréntesis, los resultados en Segunda.