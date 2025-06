Básquet: Real Madrid campeón y Facu Campazzo MVP de la final

Para el base argentino, que atravesó momentos complicados durante la temporada. Facu fue dos veces el más valioso de la final de la Liga Endesa, una vez MVP de la temporada, 3 veces MVP de la Supercopa y dos de la Copa del Rey. También fue el más decisivo en la Liga de las Américas. No hay un base más dominante en el baloncesto europeo.

“Este es el título por el que se lucha toda la temporada, es el más valioso. Ha sido una temporada con mucha piedra. Hemos tenido derrotas duras, pero sabíamos que cosas buenas podían pasar porque había mucha unidad y mucha química”, dijo el argentino.

En el segundo partido, Facu logró el récord de asistencias en un partido de la final (11) y en el tercero terminó con 9 puntos y 8 asistencias. El argentino reconoció que no había pasado por buenos momentos: "Mi temporada ha tenido altibajos, uno o dos meses que no estaba en mi nivel, pero no quise forzar nada".

"Vestir esta camiseta te conlleva una responsabilidad y a una presión. Perdimos dos finales, la Supercopa y la Copa del Rey y nos quedamos fuera de la Final Four de la Euroliga, que fueron obstáculos duros, pero supimos volver. Hubo mucha unidad y hubo mucha química".