Sturzenegger: "si aumentan las jubilaciones, crecerá la pobreza infantil"

En diálogo con el canal Carajo, el funcionario aseguró que “Si vos me decís que vas a financiar dos punto y medio, no me pones ningún fondeo, ¿qué me estás diciendo? Que lo haga con impuesto inflacionario. Y si yo hago dos punto y medio del PBI de impuesto inflacionario, volví al último año de Massa”.

“Claro, el hecho de haber que ustedes tres con el equipo económico hayan salido de ahí nos permitió sacar 11 millones de personas de la pobreza. Entonces se ve aquello de las jubilaciones. ¿Pero quién pone sobre la balanza los 5 millones de niños pobres que crearía esta ley?”, se preguntó. Además, a modo de ejemplo explicó que el aumento de las jubilaciones suele notarse, mientras que la pobreza cuesta meterse en la discusión.