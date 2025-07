Boca le hizo una oferta a San Lorenzo por Gastón Hernández

El defensor, que desde antes del Mundial de Clubes está siendo vinculado al Xeneize, aseguró el sábado tras el empate sin goles del Ciclón ante Gimnasia y Esgrima La Plata: "A mi no me llamó nadie. Yo intento abstraerme de todo. Hoy no pienso en otra cosa que no sea en San Lorenzo. Sería una falta de respeto pensar en otra cosa teniendo la cinta de capitán".

Por lo pronto, hay que esperar la resolución que tomen en Boedo y qué hace Boca ante esa respuesta. La idea del cuerpo técnico es contar con Hernández para que compita por un lugar como primer marcador central pese a que en el Ciclón lo hace de segundo. En ese sector, el equipo hoy solo cuenta con Lautaro Di Lollo debido a la lesión muscular que sufrió Nicolás Figal en el estreno con Argentinos Juniors. Cristian Lema, por su parte, no es tenido en cuenta y busca irse.

En 2024, Hernández ya había estado en la órbita del Xeneize pero no llegó. En el conjunto de Boedo contabiliza 95 partidos y tres goles, aunque el año pasado estuvo varios meses fuera de las canchas por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.