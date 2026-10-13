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Milei emprende su quinto viaje del año a Estados Unidos: la agenda completa

El mandatario permanecerá tres días en la capital norteamericana, donde recibirá distinciones, expondrá ante empresarios y participará en actividades vinculadas con la libertad económica y la memoria del Holocausto.

Javier Milei emprende este martes a las 23 su quinta visita a Estados Unidos en lo que va de 2026, y la vigésima desde que fue elegido Presidente. Durante su estadía en Washington, que se extenderá hasta el jueves, participará en encuentros con empresarios, recibirá reconocimientos y expondrá ante la Cámara de Comercio estadounidense.

La agenda oficial comenzará este miércoles 14 de octubre a las 9:30 hora argentina, con el arribo del mandatario y su comitiva a la capital norteamericana. Por la tarde, a las 18:15, se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y, media hora después, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.

A las 20, Milei participará en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá el Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana. También está previsto que pronuncie un discurso durante la ceremonia.

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El jueves, a las 11:20, el Presidente hablará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos con una exposición titulada "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". En ese ámbito, recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise, por su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

Por la tarde, a las 17, participará en un evento organizado por la Presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), en la Embajada argentina en Washington. La actividad estará dedicada al diálogo hemisférico sobre ese momento histórico y la lucha contra el antisemitismo.

La agenda concluirá esa noche: a las 21, Milei partirá en un vuelo especial de regreso a la Argentina. La llagada al país está prevista para el viernes a las 8:30, según el cronograma oficial difundido por el Gobierno nacional.

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