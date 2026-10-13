Javier Milei emprende este martes a las 23 su quinta visita a Estados Unidos en lo que va de 2026, y la vigésima desde que fue elegido Presidente. Durante su estadía en Washington, que se extenderá hasta el jueves, participará en encuentros con empresarios, recibirá reconocimientos y expondrá ante la Cámara de Comercio estadounidense.
Milei emprende su quinto viaje del año a Estados Unidos: la agenda completa
El mandatario permanecerá tres días en la capital norteamericana, donde recibirá distinciones, expondrá ante empresarios y participará en actividades vinculadas con la libertad económica y la memoria del Holocausto.