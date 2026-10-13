Milei emprende su quinto viaje del año a Estados Unidos: la agenda completa

El jueves, a las 11:20, el Presidente hablará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos con una exposición titulada "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". En ese ámbito, recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise, por su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

Por la tarde, a las 17, participará en un evento organizado por la Presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), en la Embajada argentina en Washington. La actividad estará dedicada al diálogo hemisférico sobre ese momento histórico y la lucha contra el antisemitismo.

La agenda concluirá esa noche: a las 21, Milei partirá en un vuelo especial de regreso a la Argentina. La llagada al país está prevista para el viernes a las 8:30, según el cronograma oficial difundido por el Gobierno nacional.