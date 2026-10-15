El presidente Javier Milei ratificó hoy su alineamiento con Donald Trump, y puntualizó la necesidad de que el estadounidense "salga fortalecido" en las elecciones de medio término, previstas para el 3 de noviembre; en cambio, redobló sus críticas hacia el actual mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, a quien calificó como "dictador comunista".
El presidente Javier Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump
El mandatario argentino se pronunció de esta manera durante su discurso en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, que se llevó a cabo en Washington, acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.