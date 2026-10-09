Bullrich se reunió con Milei y habló de una conversación "con total sinceridad"

Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad.



TMAP pic.twitter.com/bzYEg3r2ZR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2026

El encuentro se produjo luego de que la senadora participara, a comienzos de esta semana, de la reunión de gabinete encabezada por Milei en la Casa Rosada. Al día siguiente, el vocero presidencial, Adrián Ravier, intentó descomprimir la situación al asegurar que la legisladora “apoya la candidatura de Javier Milei para 2027”.

Pese a los cortocircuitos con el oficialismo, Bullrich mantiene un papel relevante en las negociaciones parlamentarias y en la relación con los bloques aliados del Senado. El Gobierno necesita ampliar sus apoyos en la Cámara Alta para avanzar con sus principales reformas.

Uno de los últimos focos de conflicto fue el Presupuesto 2027 y las modificaciones vinculadas con Discapacidad. Bullrich afirmó que desconocía el contenido de esos artículos, pese a integrar la mesa política del Gobierno. En ese contexto, cuestionó la coordinación interna y apuntó contra el Ministerio de Economía por introducir cambios que no habían sido comunicados previamente a la conducción parlamentaria.

La tensión también quedó expuesta después de que la senadora publicara un video musicalizado con una canción de Lali Espósito, horas después de sus críticas por Discapacidad. Milei, sin embargo, buscó restarle importancia al episodio y afirmó que no consideraba problemática la elección de la artista.

Otro punto de desacuerdo fue la Ley de Tierras. Bullrich cuestionó la estrategia de impulsar una nueva norma mientras continuaba abierta la discusión judicial. Según su planteo, avanzar con un proyecto sin garantías de aprobación podía debilitar el instrumento con el que ya contaba el Ejecutivo a partir del DNU 70/2023.