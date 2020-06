Zaira saludó a su papá y consiguió una inesperada reacción de Wanda

El último Día del Padre fue una fecha muy especial para muchos que extrañaron a sus papás por la cuarentena, pero para otros también fue el momento de dejar atrás los rencores del pasado. Este parece haber sido el caso de Zaira Nara, quien sorprendió al dedicarle un emotivo posteo a su papá, Andrés Nara, de quien ella y su hermana Wanda están distanciadas hace años.

Zaira posteó una foto en blanco y negro con su papá de niña en Instagram, donde reflexionó: “A nadie le gusta que nos pongan un día para festejar el amor, pero de alguna forma que haya un día impuesto nos obliga a pensar en esa persona”.

Y agregó: “¡Feliz día papá! Feliz día a todos los papás... nadie dijo que iba a ser fácil ¡¿no?! Pero qué lindo es aprender de nuestros padres, abuelos y aún más de nuestros hijos”.

Wanda, a quien Andrés ha criticado en reiteradas oportunidades en el último tiempo, también sorprendió al ponerle “me gusta” al posteo. Es más, su mamá, Nora Colosimo, que se separó en malos términos del mediático, no solo le dio “like” sino que también comentó con un corazón rojo.

En una de sus últimas entrevistas, Andrés había dicho que sí invitaría a Zaira, con la que mantiene diálogo por WhatsApp, a su casamiento pero no a Wanda: “Invitaría a Zaira y a todos los amigos que quiero que ese día estén presentes, para tener ese contacto. En el caso de Wanda, no. No por nada en especial sino por motivos de distancia, de que ni siquiera conozco a sus nenas, y por haber tenido esas peleas que nunca entendí mucho porque jamás pasó nada”.

¿Será este posteo de Zaira Nara el principio de un acercamiento de Andrés con sus famosas hijas?

