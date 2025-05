Sabrina Rojas tendría algunos roces con la ex pareja de su actual novio

Al tiempo que sumó picante sobre Rojas: "Ella, que es medio tóxica, no entiende este vínculo", y agregó que "entonces este hombre tuvo que volver y llevarla a ella de viaje. El tipo parece que no dice nada, pero parece que ella se puso un poco pesada".

Fue allí que Majo Martino, amiga de Parise y Jelinek, expuso su versión de la situación. "Me dijo que tiene la mejor con Sabrina", confió tratando de echar un manto de piedad a la cuestión.

Vale recordar que sobre su flamante romance con Liñares, Sabrina Rojas hizo saber lo feliz que está: "Estoy enamorada, mucho, fuerte. No tenía ganas de enamorarme, pero viste que esas cosas no se eligen, sino que suceden", si bien remarcó que no tiene intención alguna de volver a casarse o convivir con su novio.