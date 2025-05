El nuevo romance de Nacho Castañares tras separarse de Coti Romero

image.png

Este detalle no es menor, teniendo presente las sospechas de Romero al momento de la ruptura con el rubio, por lo que los internautas ya dieron por hecho el romance si bien todavía resta que oficialmente lo anuncien ellos.

Vale recordar que Nacho y Sabrina trabajan juntos en Fuera de joda, el stream de Telefe, comentando la actual edición de Gran Hermano, donde habitualmente se muestran más que cómplices y en la misma sintonía.

Se filtró quién fue la tercera en discordia que provocó la separación de Coti Romero y Nacho Castañares

Coti Romero y Nacho Castañares se separaron en el verano después de unos meses de noviazgo tras conocerse en la casa de Gran Hermano.

Lo cierto es que la correntina ya desde la ruptura sospechó que su ex ya andaba en un vínculo con otra mujer y a comienzos de este es de mayo, al aire en el programa de streaming Fuera de joda, le regaló a Nacho un oso de peluche con la forma de un bagre a modo de una picante indirecta. "Es un bagre para tu colección", le dijo.

En LAM, América TV, Fefe Bongiorno comentó por aquel entonces esta situación sobre la razón detrás del particular obsequio de Coti a su ex novio: "Se viralizó que Nacho le había dado like a un reel de Instagram a una piba hace dos semanas. No tiene nada de malo".

Y agregó: "Él me explicó que no es que se fue a buscar un reel viejo, sino que empezó a seguir a esta chica y le apareció uno de los últimos reels que subió. Me dijo que no estuvo con nadie ni le interesa estar con nadie".

En este sentido, Yanina Latorre apuntó contra el accionar de Coti Romero: "Hacen malabares los ex hermanitos para que no se crucen, él no quiere saber nada porque es muy tóxica".

Y Pepe Ochoa lanzó: "Coti piensa y asegura que Nacho está garch... con Sabrina de Gran Hermano. No lo tengo confirmado, digo que ella piensa eso".