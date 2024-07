Otra exGran Hermano se suma a plataforma Divas Play

Fue allí cuando Pilar Smith puso el grito en el cielo, sobre todo cuando pusieron al aire un plano detalle de la imagen de Isabel y no disimuló su reacción. “Esa imagen no se puede poner. Habíamos dicho que no se ponía”, disparó visiblemente enojada mientras le daba indicaciones al productor para sacar del aire la foto en cuestión.

Ante esta situación claramente incómoda, La Criti intentó salir del paso asegurando que fue la propia Isabel quien mostró el material a pesar de estar "bloqueada", ya que oficialmente estará disponible desde este miércoles.