El posteo de Mauro Icardi burlándose de Wanda Nara por su look "Amber Heard"

Al juzgado Wanda Nara se presentó unos minutos más tarde de lo previsto, pero llamando la atención de los presentes. Esto es porque la influencer llegó con su lamborghini ploteado de rosa. El auto es el mismo que Mauro Icardi le había regalado, pero era azul. Aunque, claro, lo más intenso y divertido para quienes siguen el caso de cerca fue el look que escogió la empresaria. Burlándose de manera indirecta de su ex, Wanda llevó un outfit inspirado en Amber Heard, la ex esposa de Johnny Depp y a quien Mauro siempre utiliza en sus redes para asegurar que "pronto se sabrá la verdad".

Sin embargo, en base a esto, Mauro Icardi volvió a aprovechar la jugada de burlarse de Wanda y utilizó sus redes sociales para hablar del look que su ex y madre de sus hijas llevó puesto ayer. En su perfil oficial utilizó sus historias y dijo: "Nunca nadie interpretó tan bien un look. La inspiración de una perdedora mitómana y manipuladora de la verdad, también de sus hijas de 10 y 8 años". Junto a esto agregó un "Tic tac" y una foto de ambos actores de Hollywood durante el juicio.