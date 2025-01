Se reveló el fuerte relato de Jonathan, el empleado que le salvó la vida a Jorge Martínez

Jonathan es un empleado de La Casa del Teatro que presenció a centímetros el intento de suicidio de Jorge Martínez y contó los detalles de la impactante situación.

El empleado explicó que recibió un aviso y recién ahí pudo identificar al Martínez. Luego el joven decidió que tenía que actuar para evitar que Martínez salte: “Le grité, le dije que se calme, que me espere. Él me hizo unas señas y eso me dio tiempo a subir”.

Asimismo, Jonathan habló sobre el momento en el cual logró subir y encontrarse con el actor. “(Jorge) estaba al borde del vacío, pero cuando yo subo, ya el panorama era distinto”, finalizó sobre el dramático momento que por suerte no terminó en tragedia.