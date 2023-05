Morena Rial piensa ingresar en OnlyFans

"¿Y el cafecito?", le preguntó uno de sus seguidores. A lo que la joven de 24 años comentó con emojis de risas: "Jaja en esas. Justo le hablé a mi amiga para que venga a enseñarme lo del Only".

Después, le consultaron a la hija del conductor si se arrepiente de algo, a lo que ella contestó segura: "No me arrepiento de nada que hice en mi vida, todo dejó su enseñanza. Me fallaron muchas personas pero creo que uno se hace más fuerte y crece con cada caída".

De esta manera, si se concreta su llegada a la famosa plataforma para adultos, More Rial se sumará a la larga lista de famosas que ya la integran hace tiempo. Veremos si finalmente se termina sumando.