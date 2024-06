El periodista comentó que participó de un taller de sanación genital. “Tiene que ver con los tabúes respecto del la sexualidad que vienen heredado de la propia familia. Hay momentos en que necesitás desprenderte de eso”.

“Yo tenía, sigo teniendo pero mucho menos, pudor de mi cuerpo. No me gusta estar en traje de baño, he ido a playas nudistas pero vestido, me gusta la libertad pero me cuesta ejercerla. Fui al taller para liberar ese pudor y esa vergüenza”, enfatizó Massaccesi en La noche perfecta.