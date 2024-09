La incendiaria confesión de Pampita a sus amigas destrozando a Moritán

De acuerdo a la información que le iban pasando en vivo y en directo a Yanina, para desembocar en la separación confluyeron factores personales y también económicos: "Ella se cansó. Se hartó. No hay una tercera persona me dice esta fuente, y me agrega que él está metido muuuuy en su rol político, que no genera un peso, y que esa familia necesita mantenerse y vivir de algo".

QUE LES DICE PAMPITA A SUS AMIGAS QUE NO DEJA BIEN PARADO A MORITAN

¿Fuerte? ¿En serio eso les pareció fuerte? Esperen a ver lo que Pampita les confesó a sus amigas sobre García Moritán, algo que también contó Yanina Latorre, que cuando se entera de algo lo tira al aire de una. "Ella reconoce a sus íntimos como que se casó muy rápido, que se casó y se enamoró porque le pareció dulce y textual, después se fue dando cuenta que es un nabo".

"Bueno, ojalá no sea así" liquidó el asunto De Brito, pero parece que la cosa está juzgada y que Pampita está muy firme en su decisión de cortar la relación con el empresario gastronómico devenido en funcionario público. Se venía rumoreando, también, que algunas intervenciones de él vinculadas a la cuestión política no le habrían caído muy bien a ella. Todos cabos sueltos que, unidos, hicieron eclosión en las últimas horas.