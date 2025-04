El nuevo capítulo de la guerra entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

En Implacables (El Nueve), la periodista Naiara Vecchio reveló que Mica era quien no estaba dispuesta a estar en la misma fiesta con Nicole.

"El 6 de enero próximo es el cumpleaños de 15 de Allegra. En un primer momento, estaba previsto que Nicole asista a la fiesta porque la iban a organizar tanto Poroto como Neumann en conjunto. Pero Mica Viciconte plantea que ella no quiere compartir un momento con Nicole y que si se hacía esta fiesta no iba a ir”, detalló la panelista.

Finalmente, la ex Combate logró su cometido y no tendrá que estar en la misma fiesta con la ex de Cubero. "Se pactó que Poroto Cubero le organice la fiesta, que vaya Mica Viciconte, y Nicole Neumann quien se organiza también en el vestido que va a llevar su hija. Además, Nicole le va a hacer el viaje en enero", completó.