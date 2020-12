Dieguito Fernando extraña mucho a su papá

"Tiene una psicopedagoga y un estudio en Ezeiza que le da contención, le hacen todo el tratamiento", dijo en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

"Para Dieguito, Diego no era el astro de fútbol, sino simplemente su papá. Él busca jugar a la tablet con él y tenerlo a Diego en una silla. Que le tire la pelota con la mano. Busca ese Diego, no al que todos conocemos", manifestó.

Luego, explicó que el hijo menor de Maradona, de 7 años, siempre recuerda al astro del fútbol y en especial cuando oscurece.

"Pide mucho por el papá. A la noche, cuando vamos al campo, me saca y me dice 'vamos afuera'. Se pone a mirar las estrellas buscando a su papá. Y cuando está nublado, dice 'porque hay nubes, papá no me puede cuidar'. En esas condiciones está Dieguito", concluyó emocionado Baudry.