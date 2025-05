Diego Moranzoni hizo su descargo tras ser despedido y acusado de estafa

Desde el programa de América TV explicaron que todo comenzó cuando Griselda, una psicóloga allegada del periodista, lo había contactado para pedirle ayuda con un medicamento costoso que necesitaba. Ante esto se arma una colecta solidaria en el programa de Moranzoni donde, siempre según la mujer que hace la acusación, se habrían recaudaron más de 15 millones de pesos.

Y ahí es donde se arma el verdadero escándalo ya que Griselda acusa al conductor de haberse enviado parte de ese dinero recolectado, a su cuenta, generando sospechas y la posterior denuncia pública de estafa.

El conductor explicó este lunes, los detalles de su vínculo de amistad con Griselda, mostró los chats, y aclaró que el dinero que le pidió de urgencia fue enviárselo a una persona de su confianza ya que había transferido previamente por error a otra cuenta de Mercado Pago.

"Para mí era una excelente persona (Griselda). La ayudé un montón. Ella me dice: 'se está por morir mi mamá, le mandas un mensaje', la persona que dice que soy un chorro y delincuente. Averigüen si no es así, me dice que la robe esta hija de pu..".

"Este pelotu.. que ves acá no voy a ayudar nunca más a nadie", dijo Diego Moranzoni muy molesto por la acusación en su contra. Y dio detalles de cómo ayudó a esta persona a solucionar distintas situaciones médicas.