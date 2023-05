¿Cuánto cuesta seguir a Cande Tinelli en OnlyFans?

En ese chat grupal, la hija de Marcelo Tinelli dejó un peculiar ofrecimiento para aquellos que paguen por estar en su plataforma: “Si te unís te haré un regalito”.

“Soy Cande, tengo 32, y me abrí un Only para divertirme y conocer gente piola”, dice la descripción de la red en la que comercializa su “contenido diario”. “Charla hot, acepto propinas, venta exclusiva de fotos y videos calientes”, señala también la modelo.

Pero también se supo cuál es el precio que hay que pagar para suscribirse a su contenido. Tal como detalla, tiene un monto de 35 dólares por mes y, según la cotización del dólar blue al día de hoy, sería de 17 mil pesos aproximadamente. Además, ofrece un pack de tres meses por 89 dólares, seis por 147 y un año por 210.

Cande Tinelli habló sobre su enfermedad y fue terminante: "Todos fingimos..."

Tras haber publicado en sus redes sociales que estaba batallando nuevamente con la bulimia, Cande Tinelli habló con Intrusos (América TV) sobre su trastorno alimenticio.

"Hay un par de propuestas: la del Bailando... Yo estoy con ganas de volver con la música, que lo tengo bastante cocinado. El bailando... a chequear. En algo voy a estar, pero no sé si en el Bailando", contó la hija de Marcelo Tinelli al comienzo de la nota sobre sus proyectos laborales.

Por otra parte, en referencia a su salud, explicó: "Yo estoy bien, ya estoy acostumbrada. Tengo una enfermadad hace bastante tiempo, que es la bulimia. Lo hice porque me parecía que estaba bueno mostrar que a mi también me pasa. También poder contarlo y que no sea un tabú el tema de la salud mental. Que se animen a hablar".

"Gran mensaje el que diste, porque viste que son temas que no se tocan con tanta facilidad", le dijo el notero a Cande. Y ella le respondió: "Todos fingimos medio demencia, pero hace un rato lo decía: la anorexia y la bulimia son enfermedades muy solitarias, y es clave poder hablar. Ahí, lo aceptás. Es importante el apoyo de tu familia".

En otra parte de la nota, el notero quiso saber si estaba soltera y ella lo afirmó. También le preguntó a la cantante si se veía de acá a unos meses en pareja y respondió: "No, estoy bien por ahora. Me quiero dedicar a mí ahora".