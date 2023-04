Alfa confirmó su noviazgo con Delfina Wagner

En tanto, desde el set televisivo Alfa habló de la críticas recibidas por la diferencia de edad: “Mucha gente juzga la diferencia de edad, dicen que es muy chica, pero yo te puedo asegurar que si mañana salgo con una persona de 30 o con una de 50 van a decir ‘¡tiene 30! ¡tiene 50! Entonces yo nunca dejé que nadie se meta”.

Al tiempo que resaltó todo lo que lo hace sentir bien junto a Wagner. “Yo no la conocía a Delfina, pero a medida que la fui conociendo, que vi cómo es como persona. Es buena, tiene un corazón de oro, tiene una inteligencia que a mí hace que me guste hablar con ella. Te escucha, te acompaña”, aseguró el ex GH.

“Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en un sillón, se queda tirada en un sillón o si un sábado me quiero quedar en casa, no me presiona ni me dice nada”, reveló Alfa sobre la marcha de la relación. Fue en ese momento cuando, ante la consulta de Analía Franchin, el hombre de Tigre reveló inesperadamente que Delfina “Ya conoce a mi hija”.

Alfa reveló a qué ex compañeros de Gran Hermano tiene bloqueados y los aniquiló: "Gente..."

El fin de semana, Walter Alfa Santiago dejó en claro su malestar con Julieta Poggio al no ser invitado a su fiesta de cumpleaños, a la cual asistieron varios ex Gran Hermano 2022. Lo cierto es que en una entrevista con el ciclo radial Estamos en una, República Z, el hombre de 61 años apuntó fuerte contra algunos de sus ex compañeros de reality y contó a quiénes tiene bloqueados.

Alfa fue durísimo con Juan Reverdito, Maxi Guidici, El Conejo Alexis Quiroga, Coti Romero y Juliana Díaz. Y explicó por qué no los quiere ver más en su vida. "Dentro de la casa de Gran Hermano se ve lo mismo que ves acá, en la oficina, en los colegios... Hay gente buena, gente sana, gente hipócrita, gente basura. Gente que vale la pena, gente que no sirve para nada", lanzó categórico.

Luego de destacar a Romina, Camila y Julieta, Alfa fue muy duro con Juan, Maxi, El Conejo, Coti y Juliana: "Cuando salí de la casa, se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa. La gente hipócrita, mentirosa y trepadora".

"Con Juan (Reverdito) tuviste un problema", le recordaron en el programa. Y él contestó: "Con Juan no tuve un problema, Juan no existe. Él me invitó a pelear, pero es un tipo que para mí no existe, se lo dije dentro de la casa". Y siguió: "A Juan y a los dos cordobeses, y a las novias de los cordobeses, los tengo bloqueados, no me interesa ver nada de ellos".

Al final, contó que escuchó cómo ellos lo castigaban a escondidas y recordó un fuerte cruce que tuvo con Maxi en los pasillos de Telefe, donde estaba muy enojado.

"Me puse mal, yo nunca insulté a nadie. Y cuando me lo encuentro por el pasillo me lo encuentro al cordobés de frente. Me saqué mal, le dije de todo. Si lo agarraba a Maxi en ese momento de bronca le daba un tortazo que lo daba vuelta", sentenció.