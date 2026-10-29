HALLOWEEK en Espacio San Juan Shopping: una semana para vivir el miedo en familia

Para los más chicos habrá además talleres para crear amigables murciélagos que decoren el dormitorio, y chupetines que se convierten en arañas, lindas mascotas para llevar a casa.
La actividad es libre y gratuita, y no requiere inscripción.
Acompaña estas actividades Sweet Station, stand de golosinas ubicado en 1er piso del shopping.
Playland, a puro disfraz
Sábado 31 de octubre, de 11 a 00 hs.
El patio de juegos PLAYLAND se suma a la celebración: quienes asistan disfrazados recibirán 5.000 bonus de regalo con cargas de $25.000.
Para lookear y celebrar en casa
En planta baja, Grisino presenta indumentaria temática de Halloween para lookear a los más chicos, y Meraky ofrece cotillón, muñecos y calabazas tenebrosas para llevar a casa y armar una gran celebración, ¡con todo lo necesario!
Del 29 de octubre al 4 de noviembre, HALLOWEEK en Espacio San Juan Shopping: actividades que dan miedo y, si dan miedo, ¡son planazo!