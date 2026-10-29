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HALLOWEEK en Espacio San Juan Shopping: una semana para vivir el miedo en familia

Del 29 de octubre al 4 de noviembre, el shopping se llena de actividades para chicos y grandes. Porque si dan miedo, ¡son planazo!

Espacio San Juan Shopping lanza HALLOWEEK, una semana completa de propuestas tenebrosas para disfrutar en familia, con cine, maquillaje artístico, talleres, juegos y todo lo necesario para celebrar Halloween.

Festival del Miedo en Cines Multiplex

Del 29 de octubre al 4 de noviembre, Cines Multiplex presenta una cartelera especial con películas de terror dentro de su Festival del Miedo. Las entradas 2D tendrán un valor de $7.000 y las 4D, de $12.000.

Tarde Tenebrosa

Viernes 30 de octubre, de 19 a 21 hs.

El shopping organizó una tarde tenebrosa con maquillaje artístico para grandes y chicos. Una oportunidad para salir ya lookeados a la fiesta de la noche o para que el maquillaje vaya directo a las historias de redes.

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Para los más chicos habrá además talleres para crear amigables murciélagos que decoren el dormitorio, y chupetines que se convierten en arañas, lindas mascotas para llevar a casa.

La actividad es libre y gratuita, y no requiere inscripción.

Acompaña estas actividades Sweet Station, stand de golosinas ubicado en 1er piso del shopping.

Playland, a puro disfraz

Sábado 31 de octubre, de 11 a 00 hs.

El patio de juegos PLAYLAND se suma a la celebración: quienes asistan disfrazados recibirán 5.000 bonus de regalo con cargas de $25.000.

Para lookear y celebrar en casa

En planta baja, Grisino presenta indumentaria temática de Halloween para lookear a los más chicos, y Meraky ofrece cotillón, muñecos y calabazas tenebrosas para llevar a casa y armar una gran celebración, ¡con todo lo necesario!

Del 29 de octubre al 4 de noviembre, HALLOWEEK en Espacio San Juan Shopping: actividades que dan miedo y, si dan miedo, ¡son planazo!