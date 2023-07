Mostró la "macabra" torta que le hizo su mamá y las redes estallaron

torta de cumpleaños regalo.jpg

Resulta que la usuaria de Twitter “@awustinisima” compartió una foto de la torta que recibió para poder soplar las velas en su cumpleaños. “Ustedes dicen que yo soy rara, pero la torta que hizo mi mamá.”, escribió la joven junto en la descripción de la foto, en donde se ve que hay una torta con forma de cabeza humana cubierta de crema de color rosada, unas galletitas que simulaban ser ojos, unas dentaduras dulces comestibles y un montón de barritas de chocolate y conitos incrustados alrededor de lo que sería la cabeza. Y por supuesto, como toque final, una bengala y una vela blanca en la parte superior de “la cabeza” para que la cumpleañera pida sus tres deseos.

La cumpleañera se tomó la situación con bastante humor y no sólo fotografió la macabra torta, sino que también grabó un video para mostrar a sus seguidores en detalle cómo había quedado la torta que su madre le preparó para celebrar su cumpleaños. Al fin y al cabo, la intención es lo que cuenta.

Las reacciones de los demás usuarios

Como todo aquello que causa risa o resulta llamativo en Twitter y se termina viralizando, el tuit de “@awustinisima” no fue la excepción a la regla y la aterradora torta que su madre le preparó por su cumpleaños, logró recolectar más de 53,5 mil “Me gusta” y otra cantidad considerable de comentarios. Los usuarios, que además de reaccionar de manera divertida al tuit, también compartieron sus experiencias similares.

“Cuánta dedicación”, escribió una usuaria. “Parece una torta temática, igual tengo curiosidad sobre qué quiso hacer.”, comentó una joven. “No sabría si comerla o mandarla a la puerta de sustos de Monsters Inc.”, bromeó una joven. “Dios me encanta. Me voy hacer la misma para mí cumple.”, aseguró otra joven. “Está buenísima jajaja, es una torta que no te olvidás nunca más.”, agregó otra usuaria. “Soy yo con las manualidades, pero hay mucho esmero ahí, eso vale.”, opinó una cibernauta.