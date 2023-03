La razón por la que hay puertos USB detrás de los televisores

¿Alguna vez te has preguntado para qué sirven los puertos USB que se encuentran detrás de la mayoría de los televisores actuales? Es muy seguro que la mayoría de nuestros lectores reconozcan perfectamente estas entradas en los aparatos electrónicos de este tipo que tienen en su hogar, sin embargo, es muy probable que la gran mayoría no los emplee o, peor aún, que no sepan cuál es realmente su función.