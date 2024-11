La Secretaría de Turismo, del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, organizó una visita técnica con su equipo de la Dirección de Desarrollo y Productos Turísticos y personal de informes turísticos. Durante el recorrido, los equipos se capacitaron para conocer los accesos, características y la experiencia integral que Elefante Wines brinda a sus visitantes.

Un nombre con historia

El nombre de la bodega, “Elefante Wines”, evoca la expresión inglesa "The elephant in the room", en referencia a los inicios del proyecto liderado por Juliana Rauek (enóloga) y Felipe Azcona (ingeniero agrónomo). Su primera barrica de vino artesanal, elaborada en 2013, una etapa que marcó el origen de su actual éxito. Desde entonces, crearon más de 15 etiquetas únicas que destacan el carácter del terruño sanjuanino.