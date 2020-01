Por polémicos videos en redes, buscan que bañarse en los canales sea un delito de Flagrancia

Luego de conocerse las estadísticas que marcan 44 personas fallecidas por ahogamiento desde 2016 hasta la fecha en canales de riego, varios sanjuaninos hicieron caso omiso a las advertencias y se manifestaron abiertamente con polémicos videos que muestran con naturalidad cómo se bañan en los canales. En este contexto, usuarios subieron imágenes en la red social Facebook asegurando que “el peligro es sólo para los borrachos”. A esto se le sumó una falta más grave para las autoridades provinciales, la difusión de un video donde un cantante sanjuanino “promociona” los canales como el mejor lugar para pasar la temporada.

A raíz de esta situación, el Gobierno trabaja seriamente en la idea de solicitar la modificación de la antigua ley de faltas, que data de 1980, que no contempla los canales como un lugar de "esparcimiento" ya que, cuando se crearon esas normas, estos cauces se ubicaban en la periferia, lejos de la población.

“Somos policías de las aguas, pero tenemos restricciones y hay cosas que no podemos hacer como nos gustarían. Por eso queremos que en este caso, tal como sucedió con el robo en las fincas, actúe Flagrancia”, manifestó el director de Hidráulica, Maximiliano Delgado a sanjuan8.com, quien se mostró preocupado por la difusión y promoción de los videos.

“Estamos haciendo un trabajo en este tema junto con los asesores letrados de Gobierno. Analizamos cómo podemos hacer para que en este caso, actúe la Justicia de Flagrancia, junto con la Policía. El bañarse en los canales no sólo es un peligro para la vida humana; además nos genera problemas de restricción de agua, porque se producen tapones que nos perjudican”, expresó Delgado. Asimismo, contó que, en varias oportunidades, los agentes de Hidráulica son agredidos por los grupos de personas que ingresan a los canales para bañarse. Es por eso que les urge la necesidad de que los controles sean más severos.

Estadísticas ignoradas

Es cierto que al agua hay que disfrutarla, pero con prudencia y responsabilidad; pero también es cierto que las prohibiciones se enmarcan en la legislación por alguna razón. En el caso de la prohibición de bañarse en los canales de riego, se sostiene en las últimas estadísticas por ahogamiento difundidas por la Secretaría de Seguridad de la provincia, desde 2016 a 2019 se registraron 43 muertos, sumando uno a los números que incluyen lo que va de 2020.

Estos datos fueron ignorados por un grupo de personas que, ante la publicación de un usuario de la red social Facebook, que muestra cómo se bañan varios jóvenes en un sifón de Angaco, brindan sus opiniones alentando la maniobra.

“Ojala algún día dejemos de ser una sociedad de doble moral con lo que está bien y lo q está mal, con lo que está permitido y lo que está prohibido, si uno es consciente que no está borracho ni drogado y que el canal no es peligroso...hay que disfrutar y a los que no les parece bien deberían dejar disfrutar, si es por todo eso, entonces no comamos semitas porque la grasa nos hace mal, hagamos cumpleaños sin torta porque provoca diabetes...todo tiene un pro y un contra, que cada uno disfrute a su manera”, opina un lector; a lo que varios se sumaron a aplaudir el pensamiento. Otra parte, advirtió que es peligroso y que está prohibido hacerlo, pero fueron los menos.

A esta publicación se le suma un video que trascendió del grupo sanjuanino “La Oveja Negra y los García”, que envía un mensaje a los lectores “promocionando” los canales sanjuaninos para nadar. “Se viene una quincena más de las vacaciones y estarás pensando dónde vacacionar. Podes visitar la costa atlántica, podes ir a cualquier lugar paradisiaco del partido de La Costa… Yo ya elegía mi lugar favorito y apuesto al turismo local. Venite a la Costa Canal, un lugar hermoso para disfrutar en familia o solo”. Dicho esto, con una tabla tipo surf en la mano, el cantante me mete al canal, junto donde hay un cartel que de “prohibido bañarse”. La publicación fue compartida y tuvo varias reacciones positivas. El Gobierno repudió esta publicación.