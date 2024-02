Vamos a lo importante y es lo que esperamos hoy los ciudadanos de a pie de nuestros 19 caciques departamentales. Un saludo fraternal a los amigos Intendentes con el respectivo aliento a no dejarse amedrentar por las que les toca pasar en esta nueva etapa de rascar la olla.

Sabemos que la tarea no será sencilla, pero todo se aprende en esta vida. Toda adaptación conlleva riesgos, pero con buena vibra todo se consigue. Hay que ser optimista y observar el medio vaso lleno, la falta de guita va a ahuyentar a los vendedores de ilusiones, y las próximas elecciones se ganarán por gestión, no por ser el mejor Rey Mago.

Un síntoma que los tiempos están cambiando lo ha dado el Municipio de Rawson con el lanzamiento del novedoso plan ecológico de reciclar neumáticos en desuso. No hay que perder de vista que detrás de la medida hay una estudiada estrategia política, quitarle la herramienta central a toda manifestación callejera.

Estamos terminado el verano y a quien más, quien menos, una fiestita y una cabalgata no se le negó a nadie. Ni aún en aquellos departamentos que el fondo minero fue desfondado. A esto se llama estar en defensa de los sanjuaninos, lo demás es cháchara. Una mención especial fue la sorprendente incorporación de un nuevo integrante a la Federación Gaucha Sanjuanina, el Gaucho Carlitos Boulevard Sarmiento. No vamos a pecar de ser pájaro de mal agüero, pero, en este caso, es una estrategia que se le notan todos los hilos. Gauchos eran los de antes, El Doctor Marcelo Jorge o El Tula del Quinto Cuartel, si te pinta lo agregamos al Sergio para que no se ofenda.

Uno entiende de la necesidad que aparezca el hijo prodigo en la oposición es prioritario para la muchachada, pero primero hay que gobernar concienzudamente para el crecimiento en la institucionalidad y la productividad del Municipio en época de vacas flacas.

Esperar cada inicio de año por ventanilla la coparticipación y cada tanto una caminata por el Centro Cívico, de no ser bien administrados y direccionados los recursos, no garantizan futuro. Los intendentes tienen un desafío por delante, que habrá que mirar de cerca, y es como resuelven ajustar sus gastos y no caer en la tentación de aumentar tasas e impuestos municipales.

El anuncio de un mayor ajuste a las provincias se sabía que tendría un impacto en el ámbito municipal. El primero de ellos fue el anuncio que no se transferirá más fondos para subsidiar el transporte y ahora se sumó la educación. El inicio de clases está en dudas y la convocatoria a paritarias nacionales latente, en breve se sumará la universitaria. El gobierno nacional lo dijo con todas las letras: los salarios de los docentes dependen de los gobiernos provinciales.

Indudablemente, el ajuste que se traduce en menos recursos para las provincias y municipios implica un impacto al bolsillo del que produce, genera trabajo y empleo genuino. Las transferencias discrecionales a las provincias a las que estaban habituadas ya no estarán. Nos referimos a los fondos que van por fuera de la coparticipación por impuestos nacionales.

La gran preocupación del gobierno provincial y que tocará a los municipios es sobre los recursos con los cuales se contarán para gestionar. Orrego prácticamente ha recibido 0% de transferencias en enero.

Otro frente que se ha sumado con cierto clima de tensión entre el gobierno nacional y los sindicatos es por el Consejo del Salario, Mínimo, Vital y Móvil, sin acuerdo entre las partes empresarias y gremios, el presidente se ha mostrado nuevamente prescindente de esta discusión. Tengamos presente que solo la quita del aporte del FONID para educación representa para San Juan entre el 10 al 15% del sueldo de los docentes.