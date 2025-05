Crimen en Pocito: Morales rompió el silencio y seguirá preso

Minutos después, volvió a pasar por el barrio, pero esta vez con un amigo, y al verlo, según los investigadores, el acusado salió con un cuchillo en la mano y le habría advertido que no debía volver a pasar por el lugar, le propinó dos golpes con el cuchillo en mano y luego le dio una puñalada en el muslo izquierdo, afectando la arteria femoral, lo que terminó con la muerte de cachi.

Ante esto, Morales decidió romper el silencio y declaró. Ante el juez de Garantías Matías Parrón, el acusado contó su versión de los hechos: “Estaba tomando mate, lo veo (a Cachi) que se acerca, que picaportea la puerta, quieren abrir la puerta y abren la ventana. Cuando abren la ventana yo lo veo al Cachi afuera, picaportea y se va para atrás, y yo le digo “que estas abriendo la ventana”. Cuando yo abro la puerta, él se me viene encima y yo me agarro a pelear con él. Él se va a la vuelta y sigue hasta la Comisaría, y de allá él me amenaza, “que ya te voy a caer”, me larga piedras también. De la Comisaría, me dice “ya te voy a caer con otro pibe, te voy a cagar matando, te quemo la casa, que no sé qué. Yo vuelvo a mi casa, tiene que haber pasado media hora y veo a una persona que pasa por la vereda y lo veo a Cachi que se para en la puerta de mi casa. Cuando yo salgo, él me saca un cuchillo, en ese momento en la puerta de mi casa, yo manoteo el brazo de él porque me hizo esto (señala un intento de apuñalamiento) y nos empezamos a forcejear. En el forcejeo yo le quito el cuchillo y él sale corriendo atravesando la calle. Yo en ningún momento le he dicho, disculpe fiscal, de que se ha herido con una chapa, la camioneta pasa y el Cachi cruza la calle, cuando lo veo le sale sangre, yo suelto el cuchillo y me voy a auxiliarlo, me saco el cinto y le hago un torniquete y a una vecina le pido que llame a la ambulancia. Y me quedé en el lugar hasta que llegó la ambulancia”, finalizó.

Luego de escuchar su declaración y tras el pedido de la Fiscalía y de la defensa, el juez resolvió imputar a Leandro Exequiel Morales por el delito de homicidio y que permanezca durante 4 meses en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

crimen lote hogar 12 pocito Morales Cachi.jpeg