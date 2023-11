Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei

Se trata de la sexta cartera confirmada después de Capital Humano, con Sandra Pettovello; Interior, con Guillermo Francos; Relaciones Exteriores, con Diana Mondino; Infraestructura, con Guillermo Ferraro; y Justicia, con Mariano Cúneo Libarona.

En la mencionada entrevista, Bullrich había expresado que “formalmente nadie me propuso nada cara a cara”. Y añadió: “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”.