El martes, Majul le preguntó al jefe de Estado si había tenido una comunicación con el presidente del PRO tras los comicios. Milei respondió que no y consideró que aún estaba esperando el contacto de parte de Macri. "Saluda el que pierde, no el que gana. Es una cuestión de formas, tanto que me vienen hablando de las formas", sostuvo en la entrevista.

En la campaña porteña los roces entre Macri y Milei estuvieron a la orden del día e incluso hubo más de un pase de factura cruzado por la falta de voluntades para concretar una alianza entre el PRO y LLA. Con los resultados establecidos, los acercamientos del titular del partido amarillo abren la posibilidad de sellar la negociación por la unidad en la provincia de Buenos Aires, un tema que lleva el diputado Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense.