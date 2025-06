Diputados debate discapacidad y el aumento de las jubilaciones

"La segunda es la vencida", podrían decir los diputados. Luego del intento fallido de dos semanas atrás, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre lograron reunir que quorum de 129 presentes que se requieren para poner en marcha la sesión que tanto incomoda al gobierno de Javier Milei, por tratar todos temas sensibles que, para el oficialismo, atentan contra el equilibrio fiscal.

A diferencia de la sesión fallida (convocada por los mismos bloques), en esta oportunidad dijeron "presente" buena parte de los santiagueños de UP, que habían estado ausentes por demoras en su vuelo. También fue clave que bajaran al recinto los diputados que se referencian en Llaryora que, en la sesión pasada, se habían ausentado por negarse a tratar los nombramientos para la Auditoría General de la Nación (AGN).

La supresión de ese ítem en el temario fue clave para sumar tres radicales más. Por un lado, Mario Barletta (Unidos), además de Fabio Quetglas y Natalia Sarapura (UCR). Estos tres no habían bajado en la última sesión, entre otros motivos porque apoyaban la candidatura de su correligionario, el exdiputado Mario Negri, para la AGN (que había sido excluido tras un acuerdo entre un sector de UP y Emilio Monzó).

Sí lo había hecho, en cambio, el mendocino Julio Cobos, que una vez más volvió a dar quorum en esta ocasión. En cambio, el resto de los diputados de la UCR que comanda Rodrigo de Loredo volvieron a pegar el faltazo. La justificación que dieron fue llamativa.

La vez pasada, el propio De Loredo le había avisado a sus pares que no darían quorum porque "apoyaban" la candidatura de Negri (no la de Monzó) para la AGN. Esta vez, el tema no fue incluido y, aún así, no bajaron al recinto. ¿El motivo? "No subirse a ninguna movida kirchnerista. Usan causas nobles para una estrategia de especulación electoral", le dijeron a este medio.

Lo llamativo es que la radical Gabriela Brouwer de Koning preside la comisión de Previsión, y fue la que puso en marcha el debate en esa instancia. Al mismo tiempo, los diputados de esa bancada habían firmado dictámenes por los temas previsionales. Aun así, no bajaron para dar quorum.

Al igual que el bloque de De Loredo, se ausentaron los diputados del PRO, La Libertad Avanza y el MID, que se hicieron presentes en el recinto una vez puesto en marcha el debate. En cambio, el FIT volvió a decir "presente" (en el intento previo habían tenido una baja, la de Vilma Ripoll, por cuestiones de salud no asisistió). Lo propio hizo la exlibertaria Lourdes Arrieta, conocida por llevar patitos en la cabeza, que volvió a decir "presente" en el recinto.