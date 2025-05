¿Por qué el 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador?

Unos 31 trabajadores anarquistas y socialistas fueron luego acusados, cinco de ellos condenados a la horca y tres a prisión.

El Día Internacional de los Trabajadores fue luego instituido por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional que tuvo lugar en 1889 en París.

Al año siguiente, por primera vez, marcharon miles de obreros en decenas de ciudades del mundo en homenaje a los mártires de Chicago y nacía la tradición del 1° de Mayo, luego convertido en día feriado en numerosos países. No obstante, en algunos casos, como en Estados Unidos, el día del Trabajador se celebra el 1 de septiembre.

¿Cómo deben cobrar los que trabajan el 1° de Mayo?

La legislación argentina, mediante la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, establece directrices específicas para esos días feriados. Si un empleado trabaja durante un feriado nacional como el 1 de mayo, debe recibir un pago doble por las horas trabajadas ese día.

La paga doble se aplica únicamente a los feriados nacionales, como este 1 de mayo, y no a los días no laborables, que son opcionales para los empleadores y no conllevan obligación de pagar extra si se trabaja. Entre estos días no laborables se encuentran fechas como el Jueves Santo, la Fiesta del Sacrificio y el Día del Perdón, entre otros.