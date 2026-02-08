El Vaticano negó un viaje del Papa a los Estados Unidos para este año

El pontífice tiene una invitación para visitar los Estados Unidos, formulada por el vicepresidente de Donald Trump, JD Vance, un dirigente que pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana.

El 19 de mayo del año pasado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el Papa había recibido la invitación a través de una carta entregada por Vance, quien se reunió con León XIV junto al secretario de Estado Marco Rubio.

Una posible visita del jefe de la Iglesia Católica a los Estados Unidos debería superar las situaciones de rispidez entre Washington y el Vaticano, ante las significativas diferencias de política internacional entre el pontífice y el presidente Trump.

El Vaticano ha criticado las políticas de Trump en materia de inmigración, así como las crecientes tensiones entre el Gobierno y la Iglesia católica en Estados Unidos. León, nacido en Chicago, ha descrito el trato del Gobierno de Trump hacia los inmigrantes como “inhumano” y ha alentado a los obispos estadounidenses a pronunciarse sobre el tema.

León XIV ha realizado hasta ahora solo un viaje al extranjero desde su elección el 8 de mayo de 2025, cuando visitó Turquía y Líbano a finales del año pasado, y hasta ahora solo anticipó que su próxima gira tendrá por escenario África.