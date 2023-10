Operaron de urgencia a Anuel AA y preocupa su estado de salud

El musico subió una foto en el que se lo observa en un delicado estado de salud tras ser sometido a una intervención quirúrgica. Asimismo, el posteo fue acompañado por un escrito del artista donde puso al tanto a sus fieles seguidores respecto a sus futuros proyectos.

“Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sale el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, es lo único que me importa. ‘Rompecorazones’ iba a salir en dos semanas, pero ya no”, contó.