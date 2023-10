Natalia Fava habló de su escandalosa separación de Santiago Almeyda

Y se sinceró: "Lo bueno es poder recordarlo bien, empezar a recordarlo bien y no con esa cosa de rencores ni nada. Eso es lo que trato de hacer día a día”.

Por el momento, dejó en claro que no quiere juntarse a charlar con su ex: “Ahora no, todavía no... No, no puedo porque está todo muy reciente. Todavía duele, entonces no sé, por ahora no”.

Y contó que mantiene contacto con la familia de Santiago: “Ha venido la mamá a verme varias veces. Pero bueno, también a veces le he pedido distancia, porque verla a ella es recordar un montón de cosas o que me movilicen otras".

"Viste, la mamá siempre trata de unir, ella me quería mucho a mí, así que siempre trata de decir algo, y yo trato de evitar un poco ese tema, para poder sanar un poco más rápido”, finalizó la ex GH.

Santiago Almeyda y Natalia Fava de Gran Hermano, separados tras 22 años juntos: "Habría crisis y cuernos"

Santiago Almeyda y Natalia Fava se conocieron en la primera edición de Gran Hermano, hace 22 años. El amor nació en el casa y, después del reality, siguieron adelante con su relación.

Ahora, el vínculo entre la ex vedette y su pareja habría llegado a su fin. Al parecer, ella descubrió una infidelidad, según contaron este lunes en Socios del espectáculo, El Trece.

"Habría crisis y cuernos. Ella lo encontró con otra en su parrilla y le revisó el celular. Están por lo menos en una crisis. Lo vio en la parrilla con alguien y después vio unos chats”, detalló Adrián Pallares en el programa matutino.

El conductor de Socios del espectáculo reveló que Fava empezó a sospechar que Almeyda tenía un affaire con otra mujer. Al poco tiempo, comprobó lo que le decía su intuición. “Ella vio algo que le dio la sensación de que pasaba algo. Fue y le revisó los chats", añadió el periodista.

Por último, Lussich indicó que intentaron tener la palabra de ellos, pero no respondieron los teléfonos. “Hemos tratado de chequear la información con ellos, pero no responden y nos llamó mucho la atención”, sentenció.