La ex Gran Hermano, Daniela Celis, mostró sus juguetes sexuales

“Mi primer canje del día. Amo que me manden cartitas pero más me gusta lo que hay acá adentro, esta caja la venía esperando hace rato ya", precisó la ex GH en sus historias de Instagram.

Y agregó sobre la caja que le enviaron y la maravilló: "Hay aceites para hacer masajes, lubricantes con sabores, efecto frío y caliente, cremitas, juego de dados...".

"Aparte de eso tenemos acá lo importante: el vibrador. Y un anillo que es para el hombre y sirve para estimular a la mujer”, destacó Daniela.

Y cerró tras mostrar un consolador: “Muero por probar esto, ya que no tengo tiempo para nada, estas cositas me van a ayudar un montón”.