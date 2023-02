Fernanda Iglesias decidió mudarse a España pero sin su marido

Del mismo modo, dijo que "él quiere ver qué onda, cómo me va allá. Yo hace años quiero hacer esto. Me iría a trabajar de cualquier cosa. No me importa. Él no, él no quiere eso. Le encanta su trabajo. Le va bien, lo quieren mucho. Entonces, yo dije: ‘Bueno, voy a hacerlo y ya es un éxito solo poder hacerlo...".

"Se habló mucho y cuando comenzó a concretarse, nos dimos cuenta de que era una complicación irnos todos juntos. Y sobre todo sin tener nada allá. Es mucho gasto también", siguió Fernanda Iglesias.

Además reveló: "Mi fantasía es trabajar en un trabajo normal, incluso de periodista, de lo que sea, y un fin de semana poder irme a Luxemburgo y volver en dos días. Mi fantasía es viajar mucho. Y como Europa es chica y se puede viajar en pocas horas, siempre quise irme para allá. Pero el plan inicial siempre fue mío".