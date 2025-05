Crisis en Vorterix mientras Mario Pergolini prepara su debut en TV

En una nota con Intrusos, Mario Pergolini se refirió a esta situación. "Es algo que presentamos hace mucho. Es una herramienta legal que se usa para ordenar las cuentas. Es algo que ya tiene varios meses", afirmó.

Al finalizar, el conductor minimizó el asunto. "Es algo administrativo. Nada complicado. En Vorterix está todo en orden. En el día a día no nos cambia en nada", cerró.

La curiosa actitud de Juan Di Natale al ser consultado por el regreso de Mario Pergolini a la TV

El regreso de Mario Pergolini a la televisión generó sorpresa, incluso antes del estreno de su nuevo programa. Según trascendió, su desembarco en la pantalla de El Trece provocará cambios en la grilla: un ciclo será levantado y otros verán recortado su horario.

En ese contexto, Puro Show (El Trece) entrevistó a Juan Di Natale, ex compañero de Pergolini en Caiga Quien Caiga, para conocer su opinión. Si bien le deseó “el mejor de los éxitos”, su reacción fue distante y llamó la atención. “No sabía nada”, dijo, cuando el notero le informó del regreso. “Vuelve a Canal Trece a la noche”, le aclararon. “Buenísimo. No sabía nada. Felicitaciones, me encanta”, respondió, sin demasiado entusiasmo.

Cuando el cronista le recordó que Pergolini había asegurado en varias ocasiones que “la televisión estaba muerta” y que apostaba al streaming, Di Natale contestó sin ganas: “Bueno, no sé. Le deseo lo mejor”.

Al ser consultado por la relación actual con su excompañero, aclaró: “Está todo bien, lo más bien”. Y ante la pregunta de si lo sorprendía su regreso a la pantalla chica, respondió con firmeza: “No, ¿por qué? Tiene derecho a volver, ¿por qué no va a volver? Está buenísimo”.

Visiblemente incómodo por la insistencia, Di Natale intentó dar por cerrada la charla: “Estoy apurado, me tengo que ir. Vos querés que me pelee y no me voy a pelear con nadie”. Antes de retirarse, agregó con tono diplomático: “Me encanta, me parece que está buenísimo. No sé qué es lo que va a hacer, pero espero que le vaya bárbaro”.