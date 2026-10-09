La Bolsa de Comercio de Mendoza apuesta a la formación en gestión de riesgos

Jorge ha asesorado a empresas en 15 países de 3 continentes y ha capacitado a operadores, tanto junior como senior, de las mayores empresas de trading del mundo. Trabajó durante 7 años como consultor para la Bolsa de Metales de Londres, donde estuvo a cargo del programa de formación para países de habla hispana y portuguesa.

El programa se dictará en cinco jornadas presenciales —tres en Mendoza y dos en Buenos Aires—, a un valor promocional de lanzamiento. Las inscripciones ya están abiertas https://inscripcion.bcmdz.com.ar/

"Ser la institución organizadora y sede de esta capacitación en la Argentina es un paso más en nuestro rol de hub de negocios, tanto a nivel local como nacional. No alcanza con producir bien: hay que saber gestionar el riesgo de precios, financiero y de mercado para crecer con solidez", señalaron desde la gestión de la BCM.

Esta iniciativa se inscribe en la misma línea de trabajo que impulsa Mendoza Competitiva, el conversatorio y taller que la BCM organiza para preparar a proveedores locales frente a las exigencias de compliance, sostenibilidad y gestión de riesgo de las grandes cadenas de valor.

Si aquel encuentro instaló el diagnóstico —profesionalizarse ya no es un diferencial, es la condición de entrada—, la BCM ofrece ahora, como organizadora y sede, una respuesta formativa concreta y sostenida en el tiempo, con alcance nacional desde su primera edición.

"Vimos con Mendoza Competitiva que las empresas locales necesitan herramientas para demostrar que gestionan sus riesgos. Como organizadora y sede del primer programa del LME en el país, la BCM va ahora al riesgo de precios: cómo se cubre una empresa que compra o vende metales, energía o insumos cuyo valor depende de mercados internacionales", agregó Sabrina Salvi, directora de Relaciones Institucionales de la BCM.

Cinco jornadas, dos ciudades, un mismo objetivo: aprender a cubrirse

La BCM organiza el programa en formato presencial e intensivo: tres jornadas en Mendoza y dos en Buenos Aires entre el 2 y 6 de noviembre, pensadas para que empresarios, financieros y responsables de compras de ambas plazas puedan sumarse sin importar dónde estén radicados.

El ciclo aborda conceptos centrales de la gestión de riesgo de commodities —cobertura, futuros, contango y backwardation, volatilidad— tomando como referencia al LME, el mercado de metales de Londres que fija diariamente el precio de referencia mundial para cobre, aluminio, zinc y otros metales industriales.

El presente programa tiene carácter exclusivamente educativo y de formación profesional. Su contenido no constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni impositivo, ni recomendación de operación alguna. Además, se entregará certificado de finalización del LME para quienes participen.

La propuesta cobra particular sentido en una provincia con proyectos mineros de cobre en desarrollo, industria metalúrgica, autopartista y energética expuesta a estos precios, y un sector agroindustrial y vitivinícola que también convive con la volatilidad cambiaria e internacional. Al ser sede tanto en Mendoza como en Buenos Aires, la BCM amplía su alcance a empresas y ejecutivos de todo el país que buscan las mismas herramientas.

"No es un programa abstracto sobre mercados lejanos. Es una herramienta para cualquier empresario, de Mendoza o de cualquier provincia, cuyo negocio dependa, directa o indirectamente, de precios que se definen afuera del país", sumó Santiago Pérez Araujo, director de la BCM.

Un ecosistema de capacitación permanente

Esta propuesta formativa, organizada y alojada por la BCM, nace con vocación de continuidad. El programa vinculado al LME es el primer paso de una oferta que la BCM ampliará progresivamente hacia otras temáticas de internacionalización, financiamiento y desarrollo comercial, consolidando un espacio permanente de relacionamiento entre formación, industria, mercados financieros y gestión corporativa del riesgo.