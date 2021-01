Universo: ¿Cuántos años tiene, según los científicos?

Esta estimación sobre su edad coincide con la del modelo estándar del universo. También, con las mediciones de la luz realizadas por el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea.

La publicación se llama “The Atacama Cosmology Telescope: A Measurement of the Cosmic Microwave Backround Power Spectro al 98 and 150 GHZ”. Los datos fueron recolectados en el Telescopio de Cosmología de Atacama, ubicado en Chile.

En 2019, el equipo de Planck predijo que el Universo es cientos de millones de años más joven de los que se creía. Esto obligaría a los científicos a elaborar un nuevo modelo para calcular su edad.

Sin embargo, Planck está de acuerdo con la nueva estimación. “Esto habla del hecho de que estas difíciles mediciones son confiables”, destacó Simone Aiola, Investigadora del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatiron y coautora del artículo.