Alertan por la venta de huevos no aptos para consumo humano

“Agradecemos la respuesta inmediata de los municipios, particularmente al Municipio de Lanús y su Intendente Nestor Grindetti, y advertimos que el problema no es solo el punto de venta final, sino también el origen de esta mercadería. Por eso, desde CAPIA realizaremos todas las acciones necesarias tendientes a detectar la procedencia de esta mercadería, que está prohibida para su comercialización”, sostuvo el presidente de la cámara, Javier Prida.

Consejos Según el Código Alimentario Argentino (CAA), se entiende por huevo fresco al no fecundado (proveniente de gallinas que no han sido inseminadas de forma natural o artificial) y que no ha sido sometido a ningún procedimiento de conservación. Desde CAPIA consideran un huevo es apto para consumo humano cuando tienen colores bien definidos, tanto blanco como marrón (“color”). Estos huevos proceden de gallinas destinadas a la postura de huevos.

En cambio, los huevos no aptos para consumo humano proceden de gallinas reproductoras, destinadas a la generación de pollitos, por lo tanto esos huevos contienen un embrión. Estos huevos se reconocen por un color marrón pálido. Si estos huevos están a temperatura ambiente y con altas temperaturas puede generar un pollito. En resumen, se deben comprar huevos totalmente blancos o marrones.

(Fuente www.perfil.com)