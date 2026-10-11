Este domingo 11 de octubre la mina Veladero conmemora 21 años desde el inicio formal de sus operaciones en la cordillera sanjuanina en 2005. A más de dos décadas de aquel hito productivo, el yacimiento se sostiene como uno de los motores de la economía provincial y el principal complejo exportador minero del país, proyectando además una importante etapa de expansión.
Veladero cumple 21 años en San Juan con el 90% de empleo local
La mina celebra este 11 de octubre más de dos décadas desde su puesta en marcha en 2005. Con un 90% de mano de obra provincial, una cadena de 343 proveedores regionales y la aprobación del proyecto de ampliación RIGI por US$400 millones, el yacimiento consolida su impacto en la provincia.