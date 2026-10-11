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Veladero cumple 21 años en San Juan con el 90% de empleo local

La mina celebra este 11 de octubre más de dos décadas desde su puesta en marcha en 2005. Con un 90% de mano de obra provincial, una cadena de 343 proveedores regionales y la aprobación del proyecto de ampliación RIGI por US$400 millones, el yacimiento consolida su impacto en la provincia.

Este domingo 11 de octubre la mina Veladero conmemora 21 años desde el inicio formal de sus operaciones en la cordillera sanjuanina en 2005. A más de dos décadas de aquel hito productivo, el yacimiento se sostiene como uno de los motores de la economía provincial y el principal complejo exportador minero del país, proyectando además una importante etapa de expansión.

En materia de empleo, la operación genera actualmente 2.476 puestos de trabajo entre personal directo y contratistas. Destaca de manera sustancial la participación de mano de obra sanjuanina, que alcanza el 90% del total de la nómina, con una fuerte presencia comunitaria: casi tres de cada diez colaboradores son originarios de los departamentos Iglesia y Jáchal. Asimismo, el cupo femenino dentro de la empresa llegó al 16,5%, complementado con programas de formación operativa que incluyeron a 196 mujeres al mando de maquinaria pesada.

El entramado de desarrollo productivo local también se refleja en su cadena de valor, que hoy involucra a 343 proveedores de la región. En el plano de la infraestructura comunitaria y energética, la firma canalizó más de US$51 millones a través del fideicomiso provincial y colaboró en el financiamiento de obras clave para el sistema eléctrico, tales como la interconexión Mendoza–San Juan y la línea Nueva San Juan–Rodeo.

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De cara al futuro, el aniversario coincide con la aprobación lograda en marzo de 2026 para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta etapa contempla un desembolso estimado en US$400 millones destinado a la ampliación de las Fases 8 y 9 de su valle de lixiviación, garantizando la extensión de la vida útil del proyecto y la continuidad del impacto económico en la región.

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