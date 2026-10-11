Veladero cumple 21 años en San Juan con el 90% de empleo local

En materia de empleo, la operación genera actualmente 2.476 puestos de trabajo entre personal directo y contratistas. Destaca de manera sustancial la participación de mano de obra sanjuanina, que alcanza el 90% del total de la nómina, con una fuerte presencia comunitaria: casi tres de cada diez colaboradores son originarios de los departamentos Iglesia y Jáchal. Asimismo, el cupo femenino dentro de la empresa llegó al 16,5%, complementado con programas de formación operativa que incluyeron a 196 mujeres al mando de maquinaria pesada.

El entramado de desarrollo productivo local también se refleja en su cadena de valor, que hoy involucra a 343 proveedores de la región. En el plano de la infraestructura comunitaria y energética, la firma canalizó más de US$51 millones a través del fideicomiso provincial y colaboró en el financiamiento de obras clave para el sistema eléctrico, tales como la interconexión Mendoza–San Juan y la línea Nueva San Juan–Rodeo.