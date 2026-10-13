Tarjetas en hasta 12 cuotas: el plan del comercio para el Día de la Madre

Las expectativas del sector son optimistas en cuanto al volumen de ventas. Según las estimaciones previas, el ticket promedio de compra rondará entre los 40.000 y 50.000 pesos en la provincia, apalancado por las promociones especiales implementadas en conjunto con entidades bancarias.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, destacó en sanjuan8.com que la demanda no se limitará únicamente a los sectores tradicionales de indumentaria y calzado. De acuerdo con el titular de la entidad, los servicios de desayunos sorpresa a domicilio y los artículos orientados al cuidado personal registrarán un rendimiento muy favorable durante las jornadas previas.