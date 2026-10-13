El comercio sanjuanino entra en la recta final de preparativos de cara a una de las fechas comerciales más importantes del año: el Día de la Madre, que en Argentina se celebrará este domingo 18 de octubre. Para traccionar el consumo, los locales del sector activarán durante toda esta semana facilidades financieras de hasta 12 cuotas fijas con las principales tarjetas de crédito.
Tarjetas en hasta 12 cuotas: el plan del comercio para el Día de la Madre
En la antesala de la celebración del próximo domingo 18 de octubre, el comercio sanjuanino activa promociones financieras que van desde las 3 hasta las 12 cuotas fijas con la mayoría de las tarjetas.