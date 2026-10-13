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Tarjetas en hasta 12 cuotas: el plan del comercio para el Día de la Madre

En la antesala de la celebración del próximo domingo 18 de octubre, el comercio sanjuanino activa promociones financieras que van desde las 3 hasta las 12 cuotas fijas con la mayoría de las tarjetas.

El comercio sanjuanino entra en la recta final de preparativos de cara a una de las fechas comerciales más importantes del año: el Día de la Madre, que en Argentina se celebrará este domingo 18 de octubre. Para traccionar el consumo, los locales del sector activarán durante toda esta semana facilidades financieras de hasta 12 cuotas fijas con las principales tarjetas de crédito.

Las expectativas del sector son optimistas en cuanto al volumen de ventas. Según las estimaciones previas, el ticket promedio de compra rondará entre los 40.000 y 50.000 pesos en la provincia, apalancado por las promociones especiales implementadas en conjunto con entidades bancarias.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, destacó en sanjuan8.com que la demanda no se limitará únicamente a los sectores tradicionales de indumentaria y calzado. De acuerdo con el titular de la entidad, los servicios de desayunos sorpresa a domicilio y los artículos orientados al cuidado personal registrarán un rendimiento muy favorable durante las jornadas previas.

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La tradición de celebrar a las madres el tercer domingo de octubre en Argentina se remonta al año 1931, momento en que el papa Pío XI consagró el 11 de octubre a la "Divina Maternidad de María", estableciendo luego el gobierno nacional que la festividad popular tuviera lugar de forma definitiva en el fin de semana más cercano.

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